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У Трубина проблемы? Тренер Бенфики порассуждал о вратарской позиции в команде

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В кубковом матче украинец играть не будет

У Трубина проблемы? Тренер Бенфики порассуждал о вратарской позиции в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже высказался о вратарской ситуации в команде.

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Напомним, что украинский кипер команды Анатолий Трубин провел не самый удачный матч ЛЧ против "Монако" (3:3), после чего в следующем матче в чемпионате Португалии с "Боафиштой" место в воротах занял Самуэль Суареш.

"Любой голкипер в "Бенфике" может стать игроком стартового состава, и Соареш должен стремиться к этому. Я вижу спортсмена, который всегда усердно работает, хочет расти, иметь возможности.

У него была возможность сыграть в матче чемпионата, и он снова будет играть в Кубке. Он действует так, как мы ожидаем от него

Есть третий вратарь, который также выполняет интересную работу, Андре [Гомеш], который тренируется с нами каждый день. У нас три отличных вратаря. Но важно понимать, что кто бы ни играл, и как бы не играл, нам важно решать проблемы вместе, как команда", - сказал Лаже.

Напомним, что кубковый матч против "Браги" "Бенфика" проведет в среду, 26 февраля.

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Источник:
Record
Опубликовал: Михаил Черныш
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