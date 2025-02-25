У Трубина проблемы? Тренер Бенфики порассуждал о вратарской позиции в команде

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже высказался о вратарской ситуации в команде.

Напомним, что украинский кипер команды Анатолий Трубин провел не самый удачный матч ЛЧ против "Монако" (3:3), после чего в следующем матче в чемпионате Португалии с "Боафиштой" место в воротах занял Самуэль Суареш.

"Любой голкипер в "Бенфике" может стать игроком стартового состава, и Соареш должен стремиться к этому. Я вижу спортсмена, который всегда усердно работает, хочет расти, иметь возможности.

У него была возможность сыграть в матче чемпионата, и он снова будет играть в Кубке. Он действует так, как мы ожидаем от него

Есть третий вратарь, который также выполняет интересную работу, Андре [Гомеш], который тренируется с нами каждый день. У нас три отличных вратаря. Но важно понимать, что кто бы ни играл, и как бы не играл, нам важно решать проблемы вместе, как команда", - сказал Лаже.