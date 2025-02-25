Дал понять руководству. Лунин снова задумался о своем будущем в Реале

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин снова задумывается об уходе из мадридского " Реала ".

Как сообщает Defensa Central, украинца снова беспокоит недостаток игровой практики, которую он получает в текущем сезоне.

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Украинский вратарь дал понять руководству "Реала", если ситуация вокруг его игровых минут за "бланкос" не изменится, то летом он будет искать новый вызов, тем более, что у него должны быть предложения.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел только 8 поединков в составе "Реала", в которых пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. При этом кипер сделал 1 ассист.