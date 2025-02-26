Хлань: Предложений о сотрудничестве у меня сейчас много. У меня нет времени на них отвечать

Украинский полузащитник "Лехии" из Гданьска Максим Хлань, чей контракт с этим клубом истекает в конце сезона, рассказал, что у него достаточно предложений.

“Мой контракт с “Лехией” истекает в июне, и мы ведем переговоры с президентом клуба о его продлении. В этих разговорах меня представляет отец, потому что у меня нет менеджера. Я сейчас не думаю о другом клубе, потому что сосредоточен на своей работе, чтобы выполнить свой контракт на 100 процентов”.

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“Предложений о сотрудничестве у меня сейчас много: из Франции, Германии, Испании, а также из Америки. Они пишут мне в WhatsApp, я даже не знаю, откуда у них мой номер. Однако у меня нет времени отвечать на них”, – признался Хлань.

В текущем сезоне украинец провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.