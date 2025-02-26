Украинец оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши

25 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Польши, в котором "Рух" Хожув на своем поле обыграл "Корону" Кельце со счетом 2:0.

В стартовом составе хозяев на поле вышел центральный защитник Егор Цикало, который оформил дубль. 23-летний украинец отличился на 13-й и 51-й минуте и вывел свою команду в полуфинал турнира.

Напомним, Цикало выступает за "Рух" Хожув на правах аренды, а права на центрбека принадлежат польской "Теплице". Соглашение рассчитано до конца сезона и и содержит право выкупа.