Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поставил точку в вопросе относительно основного голкипера команды.

"Ротация? Я не хочу называть это ротацией. Мы договорились, что Самуэль Суареш будет играть в Кубке Португалии, потому что это его турнир. Мы решили дать ему время в матче против "Боавишты" (3:0), чтобы он набрал оптимальную форму. У нас есть стратегия и задачи на сезон, которые мы хотим выполнить".