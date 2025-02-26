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Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды

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Наставник орлов хочет распределить игровое время между всеми футболистами

Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поставил точку в вопросе относительно основного голкипера команды.

"Ротация? Я не хочу называть это ротацией. Мы договорились, что Самуэль Суареш будет играть в Кубке Португалии, потому что это его турнир. Мы решили дать ему время в матче против "Боавишты" (3:0), чтобы он набрал оптимальную форму. У нас есть стратегия и задачи на сезон, которые мы хотим выполнить".

Ранее Бруну Лаже заявил, что каждый из трех вратарей "орлов" может стать игроком стартового состава.

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В текущем сезоне 23-летний Анатолий Трубин провел 35 поединков в составе "Бенфики" во всех турнирах, сохранив свои ворота сухими в 16 матчах.

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Бенфика (Лиссабон) Бруно Лаже Анатолий Трубин Самуэл Соареш
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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Андрей Журба
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