В Бразилии рассчитывают полноценно подписать арендованного у Динамо хавбека
Internacional
"Интернасьонал" планирует начать переговоры о продлении сотрудничества с игроком киевского "Динамо" Витиньо.
По данным Revista Colorada, идея клуба заключается в том, чтобы иметь возможность продлить арендное соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года, или даже выкупить 25-летнего футболиста полностью.
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Напомним, Витиньо выступает за "Интернасьонал" с прошлого месяца. С того времени бразильский полузащитник отметился за "колорадос" 4 забитыми мячами в 9 играх.
Контракт Витиньо с "Динамо" истекает летом 2027 года.
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Источник:br.bolavip
Опубликовал: Александр Бураков
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