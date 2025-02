Шанс для украинца. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на полуфинал Кубка Греции

Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" примет АЕК.

Матч начнется в 20:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.

Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYAEK #GreekCup pic.twitter.com/1dm8KWsLBf