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Шанс для украинца. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на полуфинал Кубка Греции

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Оли в двухраундовой дуэли сыграет с АЕКом

Шанс для украинца. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на полуфинал Кубка Греции

Фото - ФК Олімпіакос

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" примет АЕК.

Матч начнется в 20:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.

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Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.

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Олимпиакос (Пирей) АЕК (Афины) Роман Яремчук
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