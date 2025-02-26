Шанс для украинца. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на полуфинал Кубка Греции
Оли в двухраундовой дуэли сыграет с АЕКом
Фото - ФК Олімпіакос
Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" примет АЕК.
Матч начнется в 20:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.
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Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYAEK #GreekCup pic.twitter.com/1dm8KWsLBf— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 26, 2025
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