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Украинское дерби! Ярмолюк сыграет против Миколенко! Вернулся ли Зинченко в состав Арсенала?

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Стартовые составы команд

Украинское дерби! Ярмолюк сыграет против Миколенко! Вернулся ли Зинченко в состав Арсенала?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26-го февраля, состоятся несколько матчей 27-го тура АПЛ, пара из которых будет наиболее интересны украинским болельщикам.

Так, в матче "Брентфорд" - "Эвертон" украинский защитник "ирисок" традиционно выйдет в стартовом составе на левый фланг обороны. Также и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в старте "пчел".

Еще в одном матче "Ноттингем Форест" примет "Арсенал". Здесь Александр Зинченко остался в запасе "канониров".

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Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.

Текстовый онлайн матча "Брентфорд" - "Эвертон".

Текстовый онлайн матча "Ноттингем Форест" - "Арсенал".

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Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
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