Украинское дерби! Ярмолюк сыграет против Миколенко! Вернулся ли Зинченко в состав Арсенала?
Стартовые составы команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26-го февраля, состоятся несколько матчей 27-го тура
Так, в матче "Брентфорд" - "Эвертон" украинский защитник "ирисок" традиционно выйдет в стартовом составе на левый фланг обороны. Также и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в старте "пчел".
Еще в одном матче "Ноттингем Форест" примет "Арсенал". Здесь Александр Зинченко остался в запасе "канониров".
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Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.
Tonight's Toffees to face @BrentfordFC! ????⚪️#BREEVE pic.twitter.com/lURN50Ob5J— Everton (@Everton) February 26, 2025
Your Bees to face Everton ???? pic.twitter.com/DTWZ57VDOp— Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2025
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) February 26, 2025
One change from last time out - Jorginho replaces Partey.
Let's give it everything we've got, Gunners ????
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