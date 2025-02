Украинское дерби! Ярмолюк сыграет против Миколенко! Вернулся ли Зинченко в состав Арсенала?

Сегодня, 26-го февраля, состоятся несколько матчей 27-го тура АПЛ , пара из которых будет наиболее интересны украинским болельщикам.

Так, в матче "Брентфорд" - "Эвертон" украинский защитник "ирисок" традиционно выйдет в стартовом составе на левый фланг обороны. Также и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в старте "пчел".

Еще в одном матче "Ноттингем Форест" примет "Арсенал". Здесь Александр Зинченко остался в запасе "канониров".

Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.

Текстовый онлайн матча "Брентфорд" - "Эвертон".

Текстовый онлайн матча "Ноттингем Форест" - "Арсенал".

???? ???????????????????????????????? ????



One change from last time out - Jorginho replaces Partey.



Let's give it everything we've got, Gunners ????