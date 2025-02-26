Гол+ассист в первом тайме. Яремчук сегодня зажигает в Кубке Греции. ВИДЕО

Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" принимает АЕК.

Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и вышел в стартовом составе своей команды на этот поединок. И воспользовался им сполна!

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Уже к 22-й минуте матча Роман отдал ассист и забил гол. Счет в матче к 30-й минуте 3:0!

Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету до этого поединка был 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.