Гол+ассист в первом тайме. Яремчук сегодня зажигает в Кубке Греции. ВИДЕО
Сегодня - день украинца
Фото: OlympiacosFC
Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" принимает АЕК.
Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и вышел в стартовом составе своей команды на этот поединок. И воспользовался им сполна!
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Уже к 22-й минуте матча Роман отдал ассист и забил гол. Счет в матче к 30-й минуте 3:0!
Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету до этого поединка был 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.
February 26, 2025
February 26, 2025
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 20:41
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