Кубок - турнир украинцев. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Реал Сосьедада

Сегодня, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.

Поединок начнется в 22:30, и уже известны стартовые составы команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин, как и ожидалось, выйдет в стартовом составе на сегодняшний поединок.