Кубок - турнир украинцев. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Реал Сосьедада
Наш кипер - в старте Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.
Поединок начнется в 22:30, и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин, как и ожидалось, выйдет в стартовом составе на сегодняшний поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2025
???? @RealSociedad
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/Ov7ssXO6ZH
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