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Кубок - турнир украинцев. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Реал Сосьедада

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Наш кипер - в старте Реала

Кубок - турнир украинцев. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Реал Сосьедада

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.

Поединок начнется в 22:30, и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин, как и ожидалось, выйдет в стартовом составе на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Кубка Испании "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид.

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