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Дубль, ассист и желтая - день Яремчука в Греции. ВИДЕО

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Роман продолжает зажигать

Дубль, ассист и желтая - день Яремчука в Греции. ВИДЕО

Фото: OlympiacosFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" принимает АЕК.

Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук получил свой шанс и вышел в стартовом составе своей команды на этот поединок. И воспользовался им сполна!

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Уже к 22-й минуте матча Роман отдал ассист и забил гол.

Ну а после перерыва украинец забил еще, оформив дубль, однако после гола получил еще и желтую, празднуя и сняв футболку.

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Счет в матче 5:0 к 55-й минуте.

Напомним, что в текущем сезоне украинец нечасто получает игровое время в Греции. В текущем сезоне на его счету до этого поединка был 21 матч, 2 гола и 1 ассист, но при этом в стартовом составе украинец выйдет только в 4-й раз в сезоне.

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Олимпиакос (Пирей) АЕК (Афины) Роман Яремчук
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2025 в 21:39
Майка лишня)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2025 в 21:39
Майка лишня)
Ответить
0
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