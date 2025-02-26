Один - травмировался, второй - получил желтую. Три украинца сыграли в Кубке Турции за Трабзонспор

В третьем раунде Кубка Турции "Трабзонспор" принимал "Ризеспор".

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В стартовом составе "Трабзона" вышло сразу три украинца – Батагов, зубков и Сикан.

Батагов отыграл весь матч, но при этом заработал желтую.

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Сикан – также весь матч, но без результативных действий.

Зубков был заменен на 38-й минуте, и кажется – из-за травмы. Вероятно, у Александра проблемы со щиколоткой.

В итоге, матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Трабзонспора".