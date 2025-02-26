Один - травмировался, второй - получил желтую. Три украинца сыграли в Кубке Турции за Трабзонспор
Сразу три украинца вышли в старте Трабзона
instagram.com/trabzonspor
В третьем раунде Кубка Турции "Трабзонспор" принимал "Ризеспор".
В стартовом составе "Трабзона" вышло сразу три украинца – Батагов, зубков и Сикан.
Батагов отыграл весь матч, но при этом заработал желтую.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сикан – также весь матч, но без результативных действий.
Зубков был заменен на 38-й минуте, и кажется – из-за травмы. Вероятно, у Александра проблемы со щиколоткой.
В итоге, матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Трабзонспора".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды
- "Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?
- Бущан будет зарабатывать в Аль-Шабабе больше чем 19 игроков основной команды
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000