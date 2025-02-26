  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Один - травмировался, второй - получил желтую. Три украинца сыграли в Кубке Турции за Трабзонспор
В тренде

Один - травмировался, второй - получил желтую. Три украинца сыграли в Кубке Турции за Трабзонспор

Наши за границей
Обновлено

Сразу три украинца вышли в старте Трабзона

Один - травмировался, второй - получил желтую. Три украинца сыграли в Кубке Турции за Трабзонспор

instagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В третьем раунде Кубка Турции "Трабзонспор" принимал "Ризеспор".

Читайте такжеСрна: Шахтер должен был набрать больше очков в Лиге чемпионов

В стартовом составе "Трабзона" вышло сразу три украинца – Батагов, зубков и Сикан.

Батагов отыграл весь матч, но при этом заработал желтую.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сикан – также весь матч, но без результативных действий.

Зубков был заменен на 38-й минуте, и кажется – из-за травмы. Вероятно, у Александра проблемы со щиколоткой.

В итоге, матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Трабзонспора".

По теме
yellow-arrow
У украинца проблемы? Трубин второй матч подряд вне основы Бенфики
yellow-arrow
Украинские дни продолжаются. Кухарчук впервые за три месяца забил за Хиберниан
yellow-arrow
Яремчук дублем и ассистом помог Олимпиакосу разгромить АЕК
Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости