Яремчук дублем и ассистом помог Олимпиакосу разгромить АЕК
6:0
Фото - ФК Олімпіакос
26 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Греции "Олимпиакос" Романа Яремчука победил АЕК со счетом 6:0.
Счет был открыт на 8-й минуте поединка. Мукуди из АЕК принес гол в свои ворота. Позже Роман отдал передачу на Орту, который пробил низом отправив мяч в сетку по центру ворот. А уже на экваторе первого тайма Яремчук отметился забитым голом. Но на 31-й минуте АЕК отыграл один мяч, однако после просмотра ВАР его отменили.
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После перерыва "Олимпиакос" забил четвертый гол соперникам, а вскоре и пятый. Последний - это дубль Романа. На 78-й минуте Эль-Кааби изменил счет на 6:0, игрок получил блестящую передачу и точно пробил в ворота АЕК.
Полуфинал Кубка Греции. 1-й матч
"Олимпиакос" - АЕК - 6:0
Голы: Мукуди 8' (автогол), Орта 19', Яремчук 22', 53, Пальма 47', Эль-Кааби 78'
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