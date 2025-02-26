Украинские дни продолжаются. Кухарчук впервые за три месяца забил за Хиберниан
Украинец вышел после травмы
x.com/HibernianFC
Сегодня, 26 февраля, в 28-м туре чемпионата Шотландии "Данди Юнайтед" принимает "Хиеберниан".
В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Николай Кухаревич.
И забил гол на 18-й минуте, сравняв счет.
1:1 в матче к перерыву.
Отметим, что Кухаревич забил за "Хибс" впервые с 30 ноября прошлого года. Украинский нападающий много пропустил из-за травмы.
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