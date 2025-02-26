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Украинские дни продолжаются. Кухарчук впервые за три месяца забил за Хиберниан

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Украинец вышел после травмы

Украинские дни продолжаются. Кухарчук впервые за три месяца забил за Хиберниан

x.com/HibernianFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в 28-м туре чемпионата Шотландии "Данди Юнайтед" принимает "Хиеберниан".

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В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Николай Кухаревич.

И забил гол на 18-й минуте, сравняв счет.

1:1 в матче к перерыву.

Отметим, что Кухаревич забил за "Хибс" впервые с 30 ноября прошлого года. Украинский нападающий много пропустил из-за травмы.

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Данди Юнайтед Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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