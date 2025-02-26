У украинца проблемы? Трубин второй матч подряд вне основы Бенфики
Бенфика в Кубке сыграет с Брагой
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Португалии "Бенфика" примет "Брагу".
Матч начнется в 22:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин остался в запасе на поединок.
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Напомним, что провел не самый удачный матч ЛЧ против "Монако" (3:3), после чего в следующем матче в чемпионате Португалии с "Боавиштой" место в воротах занял Самуэль Суареш.
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBSCB • #TaçadePortugal pic.twitter.com/uGr02F6mUi— SL Benfica (@SLBenfica) February 26, 2025
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