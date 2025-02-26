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У украинца проблемы? Трубин второй матч подряд вне основы Бенфики

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Бенфика в Кубке сыграет с Брагой

У украинца проблемы? Трубин второй матч подряд вне основы Бенфики

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Португалии "Бенфика" примет "Брагу".

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Матч начнется в 22:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин остался в запасе на поединок.

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Напомним, что провел не самый удачный матч ЛЧ против "Монако" (3:3), после чего в следующем матче в чемпионате Португалии с "Боавиштой" место в воротах занял Самуэль Суареш.

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Бенфика (Лиссабон) Брага Анатолий Трубин
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