У украинца проблемы? Трубин второй матч подряд вне основы Бенфики

Сегодня, 26 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Португалии "Бенфика" примет "Брагу".

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Матч начнется в 22:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин остался в запасе на поединок.

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Напомним, что провел не самый удачный матч ЛЧ против "Монако" (3:3), после чего в следующем матче в чемпионате Португалии с "Боавиштой" место в воротах занял Самуэль Суареш.