Миколенко тоже в теме. Результативное действие украинца в матче АПЛ

Сегодня, 26-го февраля, состоялись несколько матчей 27-го тура АПЛ, в одном из которых "Брентфорд" принимал "Эвертон".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе на левый фланг обороны и на 77-й минуте отметился результативным действием.

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Украинец навесил на голову О'Брайена, который замкнул головой. 1:1 в матче.