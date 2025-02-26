Миколенко тоже в теме. Результативное действие украинца в матче АПЛ
Навесил на гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26-го февраля, состоялись несколько матчей 27-го тура АПЛ, в одном из которых "Брентфорд" принимал "Эвертон".
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе на левый фланг обороны и на 77-й минуте отметился результативным действием.
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Украинец навесил на голову О'Брайена, который замкнул головой. 1:1 в матче.
Напомним, что
Mykolenko! pic.twitter.com/FHNa3QsDIn— Football Fan (@petrzel91535) February 26, 2025
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2025 в 23:28
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