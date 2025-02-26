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Миколенко тоже в теме. Результативное действие украинца в матче АПЛ

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Навесил на гол

Миколенко тоже в теме. Результативное действие украинца в матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26-го февраля, состоялись несколько матчей 27-го тура АПЛ, в одном из которых "Брентфорд" принимал "Эвертон".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе на левый фланг обороны и на 77-й минуте отметился результативным действием.

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Украинец навесил на голову О'Брайена, который замкнул головой. 1:1 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2025 в 23:28
Толкова подача! Зряча!Вітання з асистом!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2025 в 23:28
Толкова подача! Зряча!Вітання з асистом!
Ответить
0
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