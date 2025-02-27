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Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore

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Помог оставить ворота сухими

Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче ½ финала Кубка Испании "Реал" (Мадрид) на выезде одолел "Реал Сосьедад" (1:0). Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

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Статистические порталы FlashScore и SofaScore оценили выступление украинца на 8,0 и 8,9 баллов. Это самые высокие показатели в команде, с которыми конкурирует в этой встрече только Джуд Беллингем (8,2/8,1). Вратарь сделал 6 сейвов, осуществил 52 касания, 85% точных пасов (33/39), 5 точных длинных передач, дважды выносил мяч.

Андрей провел девятый матч в сезоне и четвертый в Копа дель Рей. Во второй раз в турнире Лунин не пропустил.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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