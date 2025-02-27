Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
Игрок Дженоа во второй раз станет отцом
Фото: Genoa CFC
Жена Руслана Малиновского Роксана необычным образом сообщила мужчине о пополнении в семье.
Она пригласила футболиста в ресторан на ужин, где показала свой положительный тест на беременность и подала его как подарок. Вместо десерта полузащитнику принесли маленькую коробочку с сюрпризом. Их дочь Оливия добавила юбку своей куклы к декору презента.
Роксана и Руслан познакомились в 2012 году, когда спортсмен начинал свою взрослую карьеру в "Севастополе". Пара зарегистрировала брак в 2016-м, а осенью 2019-го у супругов родилась девочка.
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Источник:Roksana Malinovska
Опубликовал: Александр Симченко
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