Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".

Читайте также Раньери отреагировал на травму Довбика

27-летний футболист тренируется индивидуально, а по сегодняшней информации итальянских СМИ, к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу. Его участие в матче чемпионата Италии с "Комо" в воскресенье – под большим вопросом.

Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.