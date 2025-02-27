  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport
В тренде

Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport

Наши за границей

Форварду еще нужно время

Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport

instagram.com/officialasroma

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".

Читайте такжеРаньери отреагировал на травму Довбика

27-летний футболист тренируется индивидуально, а по сегодняшней информации итальянских СМИ, к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу. Его участие в матче чемпионата Италии с "Комо" в воскресенье – под большим вопросом.

Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.

По теме
yellow-arrow
Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
yellow-arrow
Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore
yellow-arrow
Известны оценки Ярмолюка, Миколенко и Зинченко в матчах АПЛ
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости