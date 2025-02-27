Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport
Форварду еще нужно время
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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".
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27-летний футболист тренируется индивидуально, а по сегодняшней информации итальянских СМИ, к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу. Его участие в матче чемпионата Италии с "Комо" в воскресенье – под большим вопросом.
Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.
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Источник:La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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