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Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании

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Хватило несколько слов

Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после победы над "Реал Сосьедадом" (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

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"Первая часть. Увидимся на Бернабеу", - кратко написал Лунин в своем Instagram, прикрепив пару фото.

Напомним, вторая игра этой стадии турнира пройдет 1 апреля.

Ранее стало известно, какую оценку получил Лунин за кубковый поединок.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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