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Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом

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Доволен украинцем

Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина в полуфинале Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (1:0), а также рассказал о перспективах украинского голкипера в этом турнире.

"Лунин очень хорошо отыграл, он очень надежный вратарь. В прошлом году он был великолепен. То же самое касается этого сезона.

Он сыграет в ответном матче полуфинала Кубка, но пока рано говорить о том, кто сыграет в любом возможном финале", – сказал Анчелотти.

Второй поединок с "Сосьедадом" "Реал" проведет 1 апреля, в Мадриде.

В нынешнем сезоне Лунин провел 9 игр во всех турннирах, в которых пропустил 12 голов.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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