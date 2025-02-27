Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина в полуфинале Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (1:0), а также рассказал о перспективах украинского голкипера в этом турнире.

"Лунин очень хорошо отыграл, он очень надежный вратарь. В прошлом году он был великолепен. То же самое касается этого сезона. Он сыграет в ответном матче полуфинала Кубка, но пока рано говорить о том, кто сыграет в любом возможном финале", – сказал Анчелотти.

Второй поединок с "Сосьедадом" "Реал" проведет 1 апреля, в Мадриде.

В нынешнем сезоне Лунин провел 9 игр во всех турннирах, в которых пропустил 12 голов.



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