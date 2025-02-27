Яремчук высказался после своего дубля в матче Кубка Греции

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук поделился эмоциями после разгромной победы над АЕКом (6:0) в первом полуфинальном матче Кубка Греции.

Напомним, в этом поединке 29-летний украинец отметился дублем и результативной передачей.

"Домашние трибуны, стартовый состав - это то, ради чего я работал", - написал Яремчук на своей странице в Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел 22 матча за "Олимпиакос", забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Ответная игра состоится 2 апреля.