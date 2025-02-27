"Уверен, что он не употреблял допинг". Ярмоленко высказался о ситуации с Мудриком
Ярмоленко поддержал украинского футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой игрока "Челси" и национальной команды Михаила Мудрика.
"Я даже не знаю, что тут советовать. Я уверен, что он не употреблял никакого допинга. Не знаю, как так случилось. Надеюсь, что его оправдают, и он продолжит играть в футбол и получать удовольствие, потому что я знаю, насколько он любит эту игру", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ в середине декабря 2024 года, и результаты пробы "Б" должны были объявить в конце января или начале февраля. В случае, если вторая проба окажется положительной, ему может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.
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