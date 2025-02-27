Воспитанник Динамо подписал профессиональный контракт с Аталантой

Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской Аталантой. Об этом футболист рассказал в своем Instagram.

Срок контракта и финансовые детали не разглашаются.

Интересно, что сегодня футболисту исполнилось 18 лет. Он является воспитанником киевского "Динамо". После начала полномасштабного российского вторжения он перебрался в Бергамо, где выступал за различные юношеские команды "Аталанты".

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за юношескую команду "бергамасков", в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.