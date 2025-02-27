Воспитанник Динамо подписал профессиональный контракт с Аталантой
Футболист сообщил об этом в свое 18-летие
Фото: Instagram
Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской Аталантой. Об этом футболист рассказал в своем Instagram.
Срок контракта и финансовые детали не разглашаются.
Интересно, что сегодня футболисту исполнилось 18 лет. Он является воспитанником киевского "Динамо". После начала полномасштабного российского вторжения он перебрался в Бергамо, где выступал за различные юношеские команды "Аталанты".
В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за юношескую команду "бергамасков", в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 12:31
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