Тренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже рассказал, кто будет основным голкипером команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Мы очень довольны тем уровнем игры, который продемонстрировал Самуэль Суареш в двух последних матчах за клуб. Однако я не собираюсь менять свое предыдущее решение. В следующем матче Лиги чемпионов с "Барселоной" Анатолий Трубин будет играть в воротах".

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Напомним, что первая встреча в противостоянии между "Бенфикой" и "Барселоной" состоится в среду, 5-го марта. Ответный матч будет сыгран 11-го числа того же месяца.