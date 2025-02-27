"Я много работал и показал это тренеру". Яремчук прокомментировал свою игру в матче с АЕК
Украинец оформил 2+1 за "Олимпиакос" в поединке Кубка Греции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка Греции с АЕКом (6:0), в котором он сделал дубль и оформил один ассист.
"В этом противостоянии и я, и все игроки команды показали тренеру, что мы голодны к победам. Мы показали, почему вышли на футбольное поле. Приложили все усилия, чтобы одержать победу. Это был непростой матч, но "Олимпиакос" достоин этой победы. Болельщики помогли нам, создав фантастическую атмосферу.
Я продолжаю делать свою работу и горжусь тем, что нахожусь в этом великом клубе. Мне нужно много работать, чтобы стать лучше. Я много работал и показал это тренеру. Счастлив, что забил дважды", – приводит слова Яремчука Sport24.gr.
Напомним, ответная игра состоится 2 апреля.
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