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Продолжит карьеру в Англии? Цыганков может покинуть Жирону летом

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Украинцем интересуются несколько ведущих топ-клубов

Продолжит карьеру в Англии? Цыганков может покинуть Жирону летом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков может покинуть команду этим летом.

Как сообщает издание El Gol Digital, 27-летний украинец обратил на себя внимание нескольких английских топ-клубов, среди которых выделяют лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Известно, что киевское "Динамо" получит половину суммы от продажи своего воспитанника. Руководство "Жироны" понимает, что его потенциальный трансфер не принесет клубу такой значительной прибыли, как например переход Артема Довбика в "Рому", который обошелся итальянскому клубу в 38 миллионов евро.

Виктор Цыганков присоединился к "Жироне" из "Динамо" в начале 2023 года за 5 миллионов евро.

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Добавим, что в этом сезоне Виктор Цыганков забил один гол и отдал три ассиста в 19 матчах за клуб. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Украины в 22 миллиона евро.

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Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Манчестер Юнайтед Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Андрей Журба
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