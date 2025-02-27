"На Лунина можно полагаться". Испанские СМИ отреагировали на матч украинского вратаря

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел отличный матч против "Реал Сосьедада" в Кубке Испании (1:0) и получил положительные отзывы испанских журналистов.

"На Лунина можно полагаться. Никто не сомневается в том, что Кубок Испании - это его турнир. Лунин снова продемонстрировал, что на него можно полагаться. Он сделал четыре хороших сейва в первом тайме, и еще два после перерыва", - пишет Marca.

"Украинец забронировал за собой место в основе в кубковых матчах Реала. Именно благодаря сейвам Андрея, в лучших традициях Тибо Куртуа, Реал Мадрид оставался в игре", - указывает Sport.

"Лунин не сдается. Ла Реал давил с первых минут на украинского гиганта, но он уверенно делал сейвы, и демонстрировал реакцию и прыжки, как у кошки. Кубок - это его турнир", - отмечает AS.