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Corriere dello Sport: При нынешнем стиле игры Ромы Шомуродов полезнее Довбика

Наши за границей
Обновлено

У Артема намечаются проблемы?

Corriere dello Sport: При нынешнем стиле игры Ромы Шомуродов полезнее Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport проанализировало нынешнее положение дел в атаке "Ромы", где в свете травмы украинца Артема Довбика успешно зарекомендовал себя узбекский форвард Эльдор Шомуродов.

"Еще недавно мало кто мог подумать, что Эльдор Шомуродов, который пришел в команду после двух сезонов аренд, будет получать место в составе. Однако он делает все, чтобы заменить травмированного Довбика.

Без проблем со здоровьем даже не было бы вопросов, кто должен быть основным форвардом. Но Шомуродов показал, что Артему нужно быть внимательным, а его место в основе может быть под угрозой.

Не секрет, что весь атакующий маневр нынешний "Ромы" полностью вращается вокруг Дибалы, поэтому лучший способ заставить его проявить себя в полной мере — это заставить его играть с динамичным центральным нападающим, который зоны и коридоры для внедрений аргентинца.

При нынешнем стиле игры Раньери Элдор полезнее Довбика, особенно если украинец не в форме. Одно можно сказать наверняка: в Тригорию наконец-то вернулась здоровая конкуренция между товарищами по команде, и это, безусловно, может пойти только на пользу борьбе за чемпионство и мечте о Лиге Европы", - пишет издание.

Напомним, что Шомуродов в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста, тогда как у Довбика 13 голов и 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Пауло Дибала Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
CdS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 17:26
Летом Довбик перейдет в Транзонспор. Скрыньте!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 17:26
Летом Довбик перейдет в Транзонспор. Скрыньте!
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 18:14
Ветеране ЛГБТ ! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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