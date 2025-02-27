Corriere dello Sport: При нынешнем стиле игры Ромы Шомуродов полезнее Довбика

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport проанализировало нынешнее положение дел в атаке " Ромы ", где в свете травмы украинца Артема Довбика успешно зарекомендовал себя узбекский форвард Эльдор Шомуродов.

"Еще недавно мало кто мог подумать, что Эльдор Шомуродов, который пришел в команду после двух сезонов аренд, будет получать место в составе. Однако он делает все, чтобы заменить травмированного Довбика.

Без проблем со здоровьем даже не было бы вопросов, кто должен быть основным форвардом. Но Шомуродов показал, что Артему нужно быть внимательным, а его место в основе может быть под угрозой.

Не секрет, что весь атакующий маневр нынешний "Ромы" полностью вращается вокруг Дибалы, поэтому лучший способ заставить его проявить себя в полной мере — это заставить его играть с динамичным центральным нападающим, который зоны и коридоры для внедрений аргентинца.

При нынешнем стиле игры Раньери Элдор полезнее Довбика, особенно если украинец не в форме. Одно можно сказать наверняка: в Тригорию наконец-то вернулась здоровая конкуренция между товарищами по команде, и это, безусловно, может пойти только на пользу борьбе за чемпионство и мечте о Лиге Европы", - пишет издание.