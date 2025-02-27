Лунин вошел в символическую сборную первых полуфиналов Кубка Испании
Андрей провел отличный матч против Реала Сосьедад
фото из соцсетей
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в символическую сборную первых полуфиналов Кубка Испании по версии Sofascore.
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Андрей получил от портала оценку за матч против "Реала Сосьедад" 8.9. Лишь нападающий "Барселоны" Рафинья получил большую оценку – 9.0.
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Напомним, что в первых полуфиналах "Реал" одолел "Реал Сосьедад" (1:0), а "Барселона" и "Атлетико" расписали ничью (4:4).
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