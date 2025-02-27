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Лунин вошел в символическую сборную первых полуфиналов Кубка Испании

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Андрей провел отличный матч против Реала Сосьедад

Лунин вошел в символическую сборную первых полуфиналов Кубка Испании

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в символическую сборную первых полуфиналов Кубка Испании по версии Sofascore.

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Андрей получил от портала оценку за матч против "Реала Сосьедад" 8.9. Лишь нападающий "Барселоны" Рафинья получил большую оценку – 9.0.

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Напомним, что в первых полуфиналах "Реал" одолел "Реал Сосьедад" (1:0), а "Барселона" и "Атлетико" расписали ничью (4:4).

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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