Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку Ромы и вряд ли сыграет в воскресенье
Артем все еще восстанавливается после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".
Как сообщает TUTTOmercatoWEB, сегодня Артем все еще отсутствовал на тренировке команды, что резко снижает его шансы сыграть против "Комо" в ближайшее воскресенье. Вместо него готов сыграть Эльдор Шомуродов.
Ранее была информация, что 27-летний футболист тренируется индивидуально, а к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу.
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Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.
Напомним, что в этом сезоне Довбик забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за римский клуб.
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