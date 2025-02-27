Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку Ромы и вряд ли сыграет в воскресенье

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".

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Как сообщает TUTTOmercatoWEB, сегодня Артем все еще отсутствовал на тренировке команды, что резко снижает его шансы сыграть против "Комо" в ближайшее воскресенье. Вместо него готов сыграть Эльдор Шомуродов.

Ранее была информация, что 27-летний футболист тренируется индивидуально, а к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу.

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Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.

Напомним, что в этом сезоне Довбик забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за римский клуб.