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Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку Ромы и вряд ли сыграет в воскресенье

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Артем все еще восстанавливается после травмы

Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку Ромы и вряд ли сыграет в воскресенье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, пропустивший два последних матча своей команды из-за проблем с мышцей, может не сыграть и в следующем поединке "волков".

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Как сообщает TUTTOmercatoWEB, сегодня Артем все еще отсутствовал на тренировке команды, что резко снижает его шансы сыграть против "Комо" в ближайшее воскресенье. Вместо него готов сыграть Эльдор Шомуродов.

Ранее была информация, что 27-летний футболист тренируется индивидуально, а к работе в общей группе "джаллоросси" Довбик вернется только в пятницу.

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Более вероятно, что украинец вернется на поле в матче Лиги Европы с "Атлетиком" 6 марта.

Напомним, что в этом сезоне Довбик забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за римский клуб.

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Артем Довбик Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 20:00
Довбик напыщенное и ленивое существо. У меня бабушка во дворе быстрее ходит за хлебом, чем это бревно передвигаецца по полю...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 20:00
Довбик напыщенное и ленивое существо. У меня бабушка во дворе быстрее ходит за хлебом, чем это бревно передвигаецца по полю...
Ответить
0
0

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