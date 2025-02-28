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Два украинских футболиста пополнили состав литовского клуба

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Как раз к началу нового сезона

Два украинских футболиста пополнили состав литовского клуба

Джюгас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Джюгас" объявил о подписании полузащитника Вячеслава Кульбачука и вратаря Даниила Рябенко.

Условия сотрудничества между литовским клубом и украинскими футболистами неизвестны.

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Ранее 20-летний Кульбачук с 2022 по 2024 годы выступал за венгерский "Гонвед".

Последней командой 26-летнего Рябенко, в свою очередь, была грузинская "Колхети". До этого он защищал цвета "Стали" Каменское, а также играл в Венгрии и Армении.

Новый сезон чемпионата Литвы стартует 2 марта. Прошлую кампанию "Джюгас" закончил на шестом месте.

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