Два украинских футболиста пополнили состав литовского клуба
Как раз к началу нового сезона
Джюгас
"Джюгас" объявил о подписании полузащитника Вячеслава Кульбачука и вратаря Даниила Рябенко.
Условия сотрудничества между литовским клубом и украинскими футболистами неизвестны.
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Ранее 20-летний Кульбачук с 2022 по 2024 годы выступал за венгерский "Гонвед".
Последней командой 26-летнего Рябенко, в свою очередь, была грузинская "Колхети". До этого он защищал цвета "Стали" Каменское, а также играл в Венгрии и Армении.
Новый сезон чемпионата Литвы стартует 2 марта. Прошлую кампанию "Джюгас" закончил на шестом месте.
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