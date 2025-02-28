"Готов к конкуренции. У меня еще все впереди". Воспитанник Динамо оценил свои перспективы в Аталанте

18-летний воспитанник киевского "Динамо" Александр Драган дал комментарий после перехода в итальянскую "Аталанту".

"Срок соглашения рассчитан до 2029 года. Условия, конечно, улучшились. Гасперини строгий тренер. Но он всегда подтягивает молодежь в первую команду и наставляет ее на правильный путь. Для молодых игроков он старается быть как папа.

Гасперини мне подсказывает, как действовать на футбольном поле. А о моих перспективах он не может ничего сказать, потому что там решают другие люди - директора клуба.

В этом сезоне вряд ли попаду в заявку первой команды. Сейчас перед "Аталантой" стоят очень высокие цели и никто рисковать не будет, выпуская молодежь. А вот в следующем сезоне, посмотрим. Я надеюсь, что получу шанс, для этого буду выкладываться на тренировках на 200 процентов. Я готов к конкуренции. У меня еще все впереди", - считает Драган.