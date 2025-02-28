"Немножечко есть нестабильность". Экс-голкипер Шахтера высказался об игре Трубина
Хороший анализ
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Шутков поделился своим мнением об игре украинского голкипера португальской "Бенфики" Анатолия Трубина.
"Он хорошо пользуется блоком. Даже тот последний матч с "Монако" с двумя ошибками - перед этим при счете 1:0 у него было два хороших момента, когда он ногами отбивал. Сейчас да, немножечко есть нестабильность.
Третий пропущенный гол - на мой взгляд, ногой было бы лучше отбивать, а не складываться под сейв руками. Бывает такое, что мяч летит с такого расстояния, что можно и ногой, и упасть. Возможно, у него мысли 50/50 были - поэтому так получилось.
Вы же сами понимаете, что там даже секунды нет на выбор, очень быстро срабатывает реакция. Этот гол подтверждает, что проблема ударов низом - не только из-за того, что голкипер высокий. Просто в момент удара принято неправильное решение. Я бы даже отметил, что у рослого вратаря иногда может быть преимущество - потому что он может отбить ногами в шпагате, они у него длиннее, чтобы дотянуться до мяча", - считает Шутков.
Читайте такжеТренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны
Популярное сейчас
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Премьер Британии заявил о готовности отправить войска и авиацию в Украину
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля
- Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
Комментарии 3