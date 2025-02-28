"Немножечко есть нестабильность". Экс-голкипер Шахтера высказался об игре Трубина

Бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Шутков поделился своим мнением об игре украинского голкипера португальской "Бенфики" Анатолия Трубина.

"Он хорошо пользуется блоком. Даже тот последний матч с "Монако" с двумя ошибками - перед этим при счете 1:0 у него было два хороших момента, когда он ногами отбивал. Сейчас да, немножечко есть нестабильность.

Третий пропущенный гол - на мой взгляд, ногой было бы лучше отбивать, а не складываться под сейв руками. Бывает такое, что мяч летит с такого расстояния, что можно и ногой, и упасть. Возможно, у него мысли 50/50 были - поэтому так получилось.

Вы же сами понимаете, что там даже секунды нет на выбор, очень быстро срабатывает реакция. Этот гол подтверждает, что проблема ударов низом - не только из-за того, что голкипер высокий. Просто в момент удара принято неправильное решение. Я бы даже отметил, что у рослого вратаря иногда может быть преимущество - потому что он может отбить ногами в шпагате, они у него длиннее, чтобы дотянуться до мяча", - считает Шутков.