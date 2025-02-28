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"Немножечко есть нестабильность". Экс-голкипер Шахтера высказался об игре Трубина

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"Немножечко есть нестабильность". Экс-голкипер Шахтера высказался об игре Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Шутков поделился своим мнением об игре украинского голкипера португальской "Бенфики" Анатолия Трубина.

"Он хорошо пользуется блоком. Даже тот последний матч с "Монако" с двумя ошибками - перед этим при счете 1:0 у него было два хороших момента, когда он ногами отбивал. Сейчас да, немножечко есть нестабильность.

Третий пропущенный гол - на мой взгляд, ногой было бы лучше отбивать, а не складываться под сейв руками. Бывает такое, что мяч летит с такого расстояния, что можно и ногой, и упасть. Возможно, у него мысли 50/50 были - поэтому так получилось.

Вы же сами понимаете, что там даже секунды нет на выбор, очень быстро срабатывает реакция. Этот гол подтверждает, что проблема ударов низом - не только из-за того, что голкипер высокий. Просто в момент удара принято неправильное решение. Я бы даже отметил, что у рослого вратаря иногда может быть преимущество - потому что он может отбить ногами в шпагате, они у него длиннее, чтобы дотянуться до мяча", - считает Шутков.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.02.2025 в 15:14
Він слабенький воротар, це вже давно зрозуміло
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2
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.02.2025 в 15:14
Він слабенький воротар, це вже давно зрозуміло
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0
2
fanatSD (донецк)
28.02.2025 в 15:24
я твій бущан ще гірше.дирява дупа
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 15:30
Алекс69 ! Відмий їба..ло від собачої сперми... Кидай бухать, бо ти дійшов до ручки....
 
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