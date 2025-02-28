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"Говорили, что у него самый ужасный музыкальный вкус". Драган рассказал интересную деталь об украинце в Серии А

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В Италии не оценили

"Говорили, что у него самый ужасный музыкальный вкус". Драган рассказал интересную деталь об украинце в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний украинский новичок "Аталанты" Александр Драган признался, что в стане бергамасков все еще вспоминают своего бывшего полузащитника Руслана Малиновского.

- В "Аталанте" еще вспоминают Малиновского и Коваленко?

- Малиновского очень часто вспоминают. Когда узнали, что я из Украины, то шутили: "О, ты не его сын, случайно?". Я отвечал, что нет.

Также игроки "Аталанты" говорили, что у Малиновского самый ужасный музыкальный вкус, который они слышали в своей жизни (смеется, - прим. источника). Но я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что не знаю, что он слушал.

- Не пробовали свою музыку продвигать в раздевалке "Аталанты", чтобы стереть память о вкусах Малиновского?

- Пробовал, но молодым никто не разрешает подключаться к колонке.

- А какую вы музыку слушаете?

- В основном, американский рэп, хип-хоп и итальянскую музыку, которая помогает понимать язык. Мне она очень понравилась. Также слежу за украинскими исполнителями. Российскую музыку вообще исключил из своего плей-листа, - сказал Драган.

Напомним, Малиновский выступал за "Аталанту" с 2019 по 2023 годы.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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