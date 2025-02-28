"У меня 26 игроков в обойме", - тренер Ромы рассказал, когда вернется Довбик

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о состоянии украинского форварда команды Артема Довбика, который восстанавливается после повреждения.

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Судя по слова тренера, Артем не примет участия в матче против "Комо", который состоится 2 марта.

"Артем выздоравливает и уже завтра (1 марта) будет в моем распоряжении. У меня 26 футболистов в обойме и все они находятся под наблюдением тренерского штаба. Мы постоянно следим не только за Артемом, но и другими игроками", – ответил специалист.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за римский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.