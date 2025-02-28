"Эрлингу нужно опасаться", - хавбек Аталанты назвал нового "украинского Холанда"
Александр Драган высказался о Артеме Степанове
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний воспитанник киевского "Динамо" Александр Драган который не так давно подписал контракт с "Аталантой", высказался о своем друге и соотечественнике – нападающем "Байера" Артеме Степанове.
"Я его охарактеризую одним словом - Монстр! Артем мой хороший друг и я знаю, что он очень много работает над собой, поэтому ему заслуженно дают шансы в первой команде "Байера". Я уверен, что он станет вторым Холандом. Эрлингу нужно опасаться, смена ему уже подрастает", - сказал Драган.
Напомним, что Степанов в основном пока играет за молодежку "Байера" (14 голов и 3 ассиста в 20 матчах), но в этом сезоне уже успел дебютировать за первую команду фармацевтов в Лиге чемпионов.
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