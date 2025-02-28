Бущан не попал в заявку на матч чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Шабаб выиграл 2:0
Почему отсутствовал украинец - неизвестно
x.com/AlShababSaudiFC
В пятницу, 28 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" украинца Георгия Бущана принимал "Дамак".
Украинский голкипер не попал в заявку на матч. Место в воротах занял Абдуллах Аль-Миассуф, который отстоял на ноль, а "Аль-Шабаб" добыл победу 2:0.
По какой причине Бущан не попал в заявку, остается не известным.
До этого он провел за клуб полных 5 из 5 возможных матчей, в которых пропустил 10 голов.
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