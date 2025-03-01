Манчестер Сити – Плимут. Где и когда смотреть матч команды Таловерова в Кубке Англии

После прихода нового тренера "Плимут" ожил. В том числе и прошел "Ливерпуль" в Кубке Англии. Теперь же на очереди другой гранд АПЛ "Манчестер Сити". По крайней мере, ранее команду Гвардиолы такой считали.

Матч начнется в 19.45 й марта. Он состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Плімут Смотреть трансляцию

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