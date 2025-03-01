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Манчестер Сити – Плимут. Где и когда смотреть матч команды Таловерова в Кубке Англии

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Действующий чемпион встретится против одного из аутсайдеров второго дивизиона

Манчестер Сити – Плимут. Где и когда смотреть матч команды Таловерова в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После прихода нового тренера "Плимут" ожил. В том числе и прошел "Ливерпуль" в Кубке Англии. Теперь же на очереди другой гранд АПЛ "Манчестер Сити". По крайней мере, ранее команду Гвардиолы такой считали.

Матч начнется в 19.45 й марта. Он состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере.

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Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Плімут
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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