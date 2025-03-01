Наши в Кыргызстане. Ассистент Скрипника может возглавить клуб из Бишкека?

Ассистент Виктора Скрипника Сергей Попов может возглавить клуб из Кыргызстана - "Алга".

По имеющейся информации, руководство "Алги" ищет нового тренера, и кандидатура бывшего игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины наиболее вероятна.

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Отмечается, что сам Сергей Попов не прочь возглавить команду из Бишкека.

Добавим, что в другой команде из Кыргызстана, Мурас Юнайтед, главным тренером является украинец Александр Поклонский.