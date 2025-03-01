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Тренер клуба АПЛ – об украинце: Он очень сильный, надежный и ключевой игрок для нас

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Сейчас он отбывает дисквалификацию

Тренер клуба АПЛ – об украинце: Он очень сильный, надежный и ключевой игрок для нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал дисквалификацию Ильи Забарного, которую украинец получил за красную карточку в матче 26 тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

“Это сложно, потому что, очевидно, когда он был доступен, мы его использовали. Он очень сильный, надежный и ключевой игрок для нас.

Но такие вещи встречаются со всеми командами в течение сезона, поэтому мы должны показать, что у нас есть другие игроки, которые могут выполнять его работу. Заба, безусловно, важный игрок для нас”, – сказал Ираола.

Илья увидел перед собой прямую красную карточку в поединке 26 тура против "вулвз". Он уже пропустил поединок с "Брайтоном", а также не сыграет в сегодняшнем матче против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии и в следующем туре АПЛ с "Тоттенхэмом".

Без Забарного на поле "Борнмут" пропустил три гола и проиграл две встречи.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный
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Источник:
www.bbc.com/sport/football/live BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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