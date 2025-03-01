Тяжелая ситуация. Тренер Дженоа высказался о кадровой ситуации команды

Завтра в 16:00 состоится матч "Дженоа" против "Эмполи".

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра поделился ожиданиями от матча и высказался о кадровой ситуации команды.

"В прошлом матче с "Интером" (0:1) игроки отлично себя проявили, отдали все силы, и теперь снова наполнены энергией и готовы играть.

У меня есть еще один день, чтобы определиться со стартовым составом. Все футболисты хотят выйти на поле в предстоящем поединке. Непросто будет выбрать тех футболистов, кто выйдет с первых минут.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Малиновского. Он тренируется с командой, прогрессирует каждый день, но он не сможет выйти на поле в ближайшем противостоянии", — сказал Виейра.