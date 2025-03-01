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Тяжелая ситуация. Тренер Дженоа высказался о кадровой ситуации команды

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Вспомнил и Малиновского

Тяжелая ситуация. Тренер Дженоа высказался о кадровой ситуации команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра в 16:00 состоится матч "Дженоа" против "Эмполи".

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Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра поделился ожиданиями от матча и высказался о кадровой ситуации команды.

"В прошлом матче с "Интером" (0:1) игроки отлично себя проявили, отдали все силы, и теперь снова наполнены энергией и готовы играть.

У меня есть еще один день, чтобы определиться со стартовым составом. Все футболисты хотят выйти на поле в предстоящем поединке. Непросто будет выбрать тех футболистов, кто выйдет с первых минут.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Малиновского. Он тренируется с командой, прогрессирует каждый день, но он не сможет выйти на поле в ближайшем противостоянии", — сказал Виейра.

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Патрик Виейра Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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