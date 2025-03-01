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Жирона – Сельта. Сыграет ли украинец со стартового свистка? Уже известно

Наши за границей

Может ли отличиться украинец?

Жирона – Сельта. Сыграет ли украинец со стартового свистка? Уже известно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 15:00 состоится матч "Жирона" – "Сельта".

Хозяева поля уже опубликовали состав команды на игру 26 тура чемпионата Испании, со старта на матч выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Напомним, что прямую трансляцию матча можно посмотреть на Megogo Футбол 1.

Читайте такжеЖирона – Сельта: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
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Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
GironaFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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