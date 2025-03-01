Жирона – Сельта. Сыграет ли украинец со стартового свистка? Уже известно
Может ли отличиться украинец?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 15:00 состоится матч "Жирона" – "Сельта".
Хозяева поля уже опубликовали состав команды на игру 26 тура чемпионата Испании, со старта на матч выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaCelta pic.twitter.com/TvaSOKccaA— Girona FC (@GironaFC) March 1, 2025
Напомним, что прямую трансляцию матча можно посмотреть на Megogo Футбол 1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:GironaFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Рябоконь покинул Диназ, новая эмблема Металлурга. Как провели клубы Первой лиги февраль
- Администрация президента США может остановить всю военную поддержку Украины – NYT
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000