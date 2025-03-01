Между ног голкипера. Цыганков забил за Жирону впервые с августа. ВИДЕО

"Жирона" и "Сельта" встречаются в рамках 26-го тура чемпионата Испании. На 21 минуте каталонцы совершили настоящее нашествие на ворота соперника.

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Сначала Ромеу попал в штангу, а после этого полетел навес в штрафную. Эррера сбросил в центр вратарской, откуда точно пробил Цыганков.

Виктор попал между ног голкиперу. Благодаря этому “Жирона” повела в счете.

Для украинца это первый гол за клуб с 29 августа прошлого года – тогда он отличился в воротах "Осасуни". В общей сложности на его счету пять результативных действий в 20 матчах этого сезона (2+3).

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