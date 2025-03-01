Борнмут примет дома Вулверхэмптон. Хозяева назвали состав на игру

В поединке 1/8 финала Кубка Англии "Борнмут" сыграет против "Вулверхэмптона". "Вишенки" сегодня будут без Ильи Забарного.

Up the Cherries ???? pic.twitter.com/y41O8SK54j — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 1, 2025

Украинец продолжает отбывать дисквалификацию за прямую красную карточку, которую получил именно в предыдущем матче против "вулвз".

Кроме сегодняшнего противостояния, его вынужденная пауза затянется и на следующий матч против “Тоттенхэма”. Вернуться на поле Забарный сможет 15 марта в поединке с Брентфордом. А после этого тура начнется международная пауза.

Матч между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" стартует в 17:00.