Борнмут примет дома Вулверхэмптон. Хозяева назвали состав на игру
Важный матч без ключевого футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
В поединке 1/8 финала Кубка Англии "Борнмут" сыграет против "Вулверхэмптона". "Вишенки" сегодня будут без Ильи Забарного.
Up the Cherries ???? pic.twitter.com/y41O8SK54j— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 1, 2025
Украинец продолжает отбывать дисквалификацию за прямую красную карточку, которую получил именно в предыдущем матче против "вулвз".
Кроме сегодняшнего противостояния, его вынужденная пауза затянется и на следующий матч против “Тоттенхэма”. Вернуться на поле Забарный сможет 15 марта в поединке с Брентфордом. А после этого тура начнется международная пауза.
Читайте такжеЗабарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
Матч между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" стартует в 17:00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000