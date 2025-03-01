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Борнмут примет дома Вулверхэмптон. Хозяева назвали состав на игру

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Важный матч без ключевого футболиста

Борнмут примет дома Вулверхэмптон. Хозяева назвали состав на игру

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 1/8 финала Кубка Англии "Борнмут" сыграет против "Вулверхэмптона". "Вишенки" сегодня будут без Ильи Забарного.

Украинец продолжает отбывать дисквалификацию за прямую красную карточку, которую получил именно в предыдущем матче против "вулвз".

Кроме сегодняшнего противостояния, его вынужденная пауза затянется и на следующий матч против “Тоттенхэма”. Вернуться на поле Забарный сможет 15 марта в поединке с Брентфордом. А после этого тура начнется международная пауза.

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Матч между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" стартует в 17:00.

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Вулверхэмптон Борнмут Илья Забарный
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