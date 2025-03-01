Гол+ассист. Цыганков стал одним из лучших игроков матча Жирона - Сельта по версии статистических порталов

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 26-го тура Ла Лиги против "Сельты" (2:2). Он сыграл 85 минут.

Виктор принял участие в двух голах команды - отметился голом и ассистом. Кроме этого, нанес удар в створ ворот, отдал 91% точных пасов, выполнил 7 подач в штрафную площадь, трижды шел в дриблинг, выиграл 3 единоборства из 5-ти, дважды забежал в офсайд, 2 раза отобрал мяч.

Статистический портал WhoScored поставил Цыганкову вторую самую высокую оценку в матче - 8,1. А вот ресурс Sofascore признал украинца лучшим игроком поединка - 8,4 баллов.