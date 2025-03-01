Бетис против Реала. Будет ли играть Лунин?
Матч чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Он останется на скамейке запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 1, 2025
???? @RealBetis
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/eLW9HLSop7
Напомним, Лунин защищал ворота мадридцев в их последнем поединке. В среду "сливочные" одержали победу над "Реал Сосьедадом" (1:0) в Кубке Испании.
Игра Примеры "Бетис" - "Реал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в Севилье.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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