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Бетис против Реала. Будет ли играть Лунин?

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Бетис против Реала. Будет ли играть Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Он останется на скамейке запасных.

Напомним, Лунин защищал ворота мадридцев в их последнем поединке. В среду "сливочные" одержали победу над "Реал Сосьедадом" (1:0) в Кубке Испании.

Игра Примеры "Бетис" - "Реал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в Севилье.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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