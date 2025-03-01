Бетис против Реала. Будет ли играть Лунин?

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Он останется на скамейке запасных.

Напомним, Лунин защищал ворота мадридцев в их последнем поединке. В среду "сливочные" одержали победу над "Реал Сосьедадом" (1:0) в Кубке Испании.

Игра Примеры "Бетис" - "Реал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в Севилье.