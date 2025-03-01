Таловеров против Манчестер Сити. Будет ли играть украинец против чемпиона Англии в матче Кубка?
Очередное испытание для Плимута
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. Встреча состоится в Манчестере, на "Этихад Стэдиум".
Your fifth-round Greens! ???? pic.twitter.com/vbTidMTkAw— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 1, 2025
Напомним, в 1/16 финала "Плимут" выбил "Ливерпуль" (1:0). В том матче Таловеров стал лучшим игроком.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Ингулец - Кривбасс сегодня не состоится. Известно, когда сыграют команды
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Тренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны
- Между ног голкипера. Цыганков забил за Жирону впервые с августа. ВИДЕО
- Нападающий Ливерпуля рискует остаться без медали в случае победы клуба в АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000