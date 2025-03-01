Таловеров против Манчестер Сити. Будет ли играть украинец против чемпиона Англии в матче Кубка?

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. Встреча состоится в Манчестере, на "Этихад Стэдиум".

Напомним, в 1/16 финала "Плимут" выбил "Ливерпуль" (1:0). В том матче Таловеров стал лучшим игроком.