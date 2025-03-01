Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале
Артему расслабляться нельзя
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Ромы" определили лучшего игрока команды в феврале. Им стал нападающий Эльдор Шомуродов, который за позицию конкурирует с украинцем Артемом Довбиком.
Узбек опередил таких партнеров, как Дибала, Челик и Соуле. Все они тоже были номинированы на награду.
В феврале узбекский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в шести поединках.
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Источник:romapress.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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