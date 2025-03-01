  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале
В тренде

Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале

Наши за границей

Артему расслабляться нельзя

Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Ромы" определили лучшего игрока команды в феврале. Им стал нападающий Эльдор Шомуродов, который за позицию конкурирует с украинцем Артемом Довбиком.

Узбек опередил таких партнеров, как Дибала, Челик и Соуле. Все они тоже были номинированы на награду.

Читайте такжеCorriere dello Sport: При нынешнем стиле игры Ромы Шомуродов полезнее Довбика

В феврале узбекский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в шести поединках.

По теме
yellow-arrow
Таловеров забил Манчестер Сити на Этихаде. Плимут вышел вперед
yellow-arrow
Таловеров на Этихаде. Манчестер Сити - Плимут Аргайл. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
yellow-arrow
Таловеров против Манчестер Сити. Будет ли играть украинец против чемпиона Англии в матче Кубка?
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
romapress.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости