Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале

Болельщики "Ромы" определили лучшего игрока команды в феврале. Им стал нападающий Эльдор Шомуродов, который за позицию конкурирует с украинцем Артемом Довбиком.

Узбек опередил таких партнеров, как Дибала, Челик и Соуле. Все они тоже были номинированы на награду.

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В феврале узбекский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в шести поединках.