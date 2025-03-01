Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

На 38-й минуте игрок замкнул головой передачу с углового точным ударом в правый угол ворот. Это был первый момент от его команды.

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Таловеров проводит 7-й матч за "Плимут" в этом сезоне. Ему удалось забить уже 2-й гол за английскую команду.