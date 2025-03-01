  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде
В тренде

Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде

Наши за границей

Невероятно!

Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

На 38-й минуте игрок замкнул головой передачу с углового точным ударом в правый угол ворот. Это был первый момент от его команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таловеров проводит 7-й матч за "Плимут" в этом сезоне. Ему удалось забить уже 2-й гол за английскую команду.

По теме
yellow-arrow
Таловеров против Манчестер Сити: гол, 96% точных пасов и статус лучшего игрока команды по версии WhoScored
yellow-arrow
Конкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале
yellow-arrow
Таловеров против Манчестер Сити. Будет ли играть украинец против чемпиона Англии в матче Кубка?
Плимут Аргайл Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости